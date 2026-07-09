Lidl ' conquista' il 65% famiglie italiane oltre un milione in più in ultimi 13 mesi

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, Lidl conta ora oltre 8 milioni di clienti, con un incremento di più di un milione rispetto a 13 mesi fa. La catena gestisce circa 800 punti vendita in tutto il paese e si conferma come il retailer con la crescita più rapida nel settore della grande distribuzione organizzata. Circa il 65% delle famiglie italiane si rivolge regolarmente ai supermercati Lidl.

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Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Lidl Italia, con 800 punti vendita in tutta la penisola, si attesta come retailer leader per crescita di clienti nel panorama della Gdo italiana. Secondo le ultime rilevazioni di NielsenIQ, il 65% delle famiglie italiane (oltre 16 milioni) ha fatto la spesa da Lidl nell'ultimo anno. "Siamo estremamente orgogliosi di questo successo, che testimonia la fiducia quotidiana che i clienti ripongono nel nostro brand - commenta Gianfranco Marc Brunetti, chief customer officer di Lidl Italia -. Questo risultato è l'espressione di una penetrazione straordinaria di Lidl nel mercato della Gdo: un incremento record di oltre un milione di nuove famiglie in poco più di un anno, che ha superato la performance di tutti i principali competitor nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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