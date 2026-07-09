Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Lidl Italia, con 800 punti vendita in tutta la penisola, si attesta come retailer leader per crescita di clienti nel panorama della Gdo italiana. Secondo le ultime rilevazioni di NielsenIQ, il 65% delle famiglie italiane (oltre 16 milioni) ha fatto la spesa da Lidl nell'ultimo anno. "Siamo estremamente orgogliosi di questo successo, che testimonia la fiducia quotidiana che i clienti ripongono nel nostro brand - commenta Gianfranco Marc Brunetti, chief customer officer di Lidl Italia -. Questo risultato è l'espressione di una penetrazione straordinaria di Lidl nel mercato della Gdo: un incremento record di oltre un milione di nuove famiglie in poco più di un anno, che ha superato la performance di tutti i principali competitor nazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lidl 'conquista' il 65% famiglie italiane, oltre un milione in più in ultimi 13 mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Porti del Lazio, Civitavecchia traina la crescita: oltre mezzo milione di passeggeri in tre mesi

Caro energia, per l’Fmi famiglie italiane tra le più colpite in EuropaSecondo il Fondo monetario internazionale, le famiglie italiane si trovano tra le più colpite in Europa dall’aumento dei costi energetici.

Lidl 'conquista' il 65% famiglie italiane, oltre un milione in più in ultimi 13 mesiRoma, 9 lug. (Adnkronos) - Lidl Italia, con 800 punti vendita in tutta la penisola, si attesta come retailer leader per crescita di clienti nel panorama della Gdo italiana. Secondo le ultime rilevazio ... lanuovasardegna.it

Lidl, a preferirlo è il 65% delle famiglie italianeLidl Italia, con 800 punti vendita in tutta la Penisola, si attesta come retailer in forte crescita di clienti nel panorama della ... agroalimentarenews.com