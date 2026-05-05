Secondo il Fondo monetario internazionale, le famiglie italiane si trovano tra le più colpite in Europa dall’aumento dei costi energetici. Lo scenario prevede che, quest’anno, il rincaro avrà un effetto di circa 450 euro sulla spesa media di una famiglia italiana, con un possibile incremento di 2 punti percentuali sull’indice dei prezzi al consumo. La guerra nel Golfo ha contribuito a questa situazione di forte crescita delle tariffe energetiche.

Lo choc energetico causato dalla guerra nel Golfo avrà quest’anno un impatto sulla famiglia italiana media di circa 450 euro nello “scenario base” o di 2.270 euro se si verificherà lo “scenario grave”. Nel nostro Paese si va incontro a perdite maggiori rispetto alla media dell’Unione europea, dove si stimano rincari di 375 euro o 1.750 euro. I calcoli li ha fatti il Fondo Monetario Internazionale e sono stati illustrati ieri, davanti all’Eurogruppo riunito a Bruxelles, da Oya Celasun, vicedirettrice per l’Europa dell’Fmi. L’organizzazione di Washington prevede che nel 2026 il prezzo medio del petrolio greggio aumenterà “a un ritmo simile a quello del 2022”, mentre per il gas l’aggravio dovrebbe essere “solo circa un quinto di quello del 2022”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caro energia, per l’Fmi famiglie italiane tra le più colpite in Europa

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L'impatto del caro-energia stimato per l'Italia è di 450 euro nello scenario base e 2.270 euro in quello grave #ANSA x.com

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