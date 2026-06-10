Porti del Lazio Civitavecchia traina la crescita | oltre mezzo milione di passeggeri in tre mesi

Nel primo trimestre dell’anno, il porto di Civitavecchia ha superato i 500.000 passeggeri, segnando una crescita significativa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La movimentazione di persone nel porto di Roma e del Lazio si conferma tra le più alte a livello nazionale e internazionale. I dati indicano che il traffico passeggeri nei porti della regione continua a mantenere un livello elevato, sottolineando il ruolo chiave di queste infrastrutture nel settore dei trasporti.

Roma, 10 giugno 2026 – I Porti di Roma e del Lazio continuano a confermarsi protagonisti nel panorama nazionale e internazionale del traffico passeggeri. I dati statistici relativi al primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa dei crocieristi e dei passeggeri di linea nel porto di Civitavecchia, principale scalo del network laziale. Nei primi tre mesi dell’anno sono transitati nel porto di Civitavecchia oltre mezzo milione di passeggeri. A trainare il risultato è il comparto crocieristico che, con 335.459 crocieristi movimentati, registra un incremento del 32,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a 81.539 passeggeri in più. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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