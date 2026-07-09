Libro del maestro Rosi sulla banda Cri
SANTA MARIA A MONTE "La banda del corpo militare Cri-Centro di mobilitazione Toscana, storia di una realtà straordinaria". E’ il titolo del libro scritto dal maestro capitano Mauro Rosi (nella foto, in primo piano, durante la sfilata per la recente Festa della Repubblica), santamariamontese, ex docente di musica alle scuole di Castelfranco, direttore della banda della Croce Rossa. La presentazione del volume è in programma stasera, alle 21, al Caffè letterario Giosué, sede di Storie Locali, in piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte. Interverranno l’autore, il comandante dell’VIII Centro di mobilitazione, maggiore Pietro Garofalo e lo storico Bernardo Vellone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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