Lunedì, l’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra la demolizione di una rete di tunnel sotterranei nel sud della Striscia di Gaza. Il filmato ritrae le operazioni di distruzione e le esplosioni che coinvolgono le strutture sotto terra. Questa azione fa seguito a interventi militari in risposta alle attività di queste reti, considerate da Israele una minaccia alla sicurezza nella regione.

Lunedì l’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe la demolizione di una rete di tunnel sotterranei nel sud della Striscia di Gaza meridionale. Nelle immagini si vede una serie di colonne di fumo e polvere ergersi per decine di metri dopo le esplosioni. L’Idf ha dichiarato di aver distrutto quattro tunnel per una lunghezza complessiva di circa quattro chilometri, affermando che una delle strutture fosse stata utilizzata come “luogo per la detenzione di ostaggi”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Israele rilascia video della demolizione dei tunnel sotterranei nel sud della Striscia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Libano, Israele rilascia video delle esplosioni nel sud del PaeseL’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe l’esplosione di postazioni appartenenti al gruppo militante Hezbollah nel sud del Libano.

Israele, Idf: "Smantellata rete di tunnel nella Striscia di Gaza lunga 14 km"Israele negli ultimi mesi ha smantellato una rete di tunnel sotterranei lunga 14 chilometri nella parte settentrionale della Striscia di Gaza.

Argomenti più discussi: Flotilla, Sanchez attacca Netanyahu: La Spagna proteggerà sempre i propri cittadini; Global Sumud Flotilla, Israele pronta a rilasciare Thiago Ávila e Saif Abu Keshek; Israele rilascia Thiago e Saif: la Flotilla continua ad avanzare verso Gaza; Israele continua a colpire il Libano: 13 morti nel Sud.

Israele rilascia tutti tranne due attivisti in Grecia dopo aver intercettato la flottiglia di aiuti a Gaza reddit