L’esercito israeliano ha diffuso immagini che mostrano i danni causati alla struttura di un tunnel sotterraneo nel Libano meridionale. Secondo quanto dichiarato, il tunnel aveva una lunghezza di circa 80 metri ed è stato successivamente distrutto. La notizia arriva in un momento di tensione tra le due parti nella regione, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o reazioni.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver distrutto un «tunnel sotterraneo lungo circa 80 metri» nel Libano meridionale. Un video diffuso dall’esercito mostra diverse esplosioni durante lo smantellamento del tunnel. In altre zone del Libano meridionale sono proseguiti i raid aerei israeliani e gli attacchi di Hezbollah. Nelle ultime settimane, l’esercito israeliano ha raso al suolo quartieri e villaggi vicino al confine tra Libano e Israele. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, l'Idf diffonde immagini della distruzione di un tunnel sotterraneo

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