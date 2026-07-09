L’FBI sta indagando sui flussi di denaro dell’Argentina negli Stati Uniti, concentrandosi su centinaia di milioni di dollari. L’indagine riguarda l’AFA, la federazione calcistica argentina, e si concentra su possibili movimenti finanziari sospetti. La procura statunitense ha avviato le verifiche senza yet rilasciare dettagli ufficiali. La questione non coinvolge direttamente eventi sportivi, ma si focalizza sulle transazioni finanziarie legate alla federazione calcistica.

Guai fuori dal campo per l’ Argentina: l’ FBI avrebbe acceso i riflettori sull’AFA, la federazione calcistica argentina. Secondo il quotidiano La Nación, le autorità statunitensi hanno avviato accertamenti sulle attività finanziarie dell’organizzazione negli Stati Uniti, per verificare eventuali irregolarità riconducibili a ipotesi di riciclaggio o frode bancaria. Un fronte del tutto nuovo, che si aggiunge a lo scandalo che a fine 2025 aveva già travolto il presidente Claudio Tapia. Cosa c’è sotto la lente. Nel mirino, in particolare, i rapporti tra l’AFA — guidata da Tapia dal 2017 — e la società TourProdEnter LLC, incaricata di gestire gli incassi degli accordi commerciali stretti dalla federazione con sponsor e partner come Adidas e Warner. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’FBI accende i riflettori sull’AFA: indagine sui flussi di denaro dell’Argentina negli Stati Uniti, sotto esame centinaia di milioni

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