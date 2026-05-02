L’FBI restituisce all’Italia la lapide romana ritrovata a New Orleans | ecco come era arrivata negli Stati Uniti

Un frammento di storia romana, risalente a circa duemila anni fa, è stato restituito all’Italia dall’FBI dopo essere stato scoperto casualmente nel giardino di una casa a New Orleans nell’ottobre del 2025. La lapide, di provenienza sconosciuta, era stata trovata in circostanze fortuite e successivamente analizzata dagli investigatori statunitensi prima di essere restituita alle autorità italiane.

Una lapide romana vecchia di quasi duemila anni, ritrovata nell’ottobre del 2025 per caso nel giardino di una casa a New Orleans, è tornata in Italia. L’epitaffio in marmo, del II secolo dopo Cristo, è stato riconsegnato ufficialmente mercoledì scorso alle autorità italiane a Roma durante una cerimonia coordinata dall’FBI. La storia del ritrovamento. La storia del ritrovamento sembra uscita da un romanzo. Nel 2025, come racconta il Guardian, l’antropologa Danielle Santoro, docente alla Tulane University, e suo marito Aaron Lorenz stavano ripulendo il giardino di casa quando si sono imbattuti in una lastra di pietra dalla superficie insolitamente levigata, di forma quadrata e delle dimensioni di circa 30 centimetri per lato.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Terrore negli Stati Uniti, assaltata una sinagoga ebraica. L’Fbi sul posto: “Uomo armato ucciso dagli agenti di sicurezza”Sparatoria all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nello Stato del Michigan, negli Stati Uniti. L’Italia ai Mondiali negli Stati UnitiA differenza dell’Italia maschile di calcio, la Nazionale di baseball si è già qualificata ai suoi Mondiali, il World Baseball Classic. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il mistero della lapide di New Orleans: Il tesoro romano nascosto in un giardino americano torna finalmente a Civitavecchia; Il mistero della lapide di New Orleans | Il tesoro romano nascosto in un giardino americano torna finalmente a Civitavecchia. Il mistero della lapide di New Orleans: Il tesoro romano nascosto in un giardino americano torna finalmente a CivitavecchiaUna preziosa lapide romana del II secolo, appartenuta a un marinaio e scomparsa da Civitavecchia durante la Seconda Guerra Mondiale. notizie.com