Tour de Romandie | Pogacar sfida lo strappo finale per la maglia

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tour de Romandie inizia con un prologo di 3,2 chilometri a Villars-sur-Glâne, disputato il 28 aprile. Tra i partecipanti c’è anche Tadej Pogacar, che si prepara a sfidare lo strappo finale della corsa. La gara si svolge in Svizzera e coinvolge diverse tappe che si concluderanno con un arrivo in quota. La competizione si svolge nel rispetto delle norme sportive e di regolamento vigenti.

? Cosa sapere Tadej Pogacar affronta il prologo di 3,2 chilometri a Villars-sur-Glâne questo 28 aprile.. Il muro finale con pendenza al 7% assegnerà la prima maglia del miglior scalatore.. Villars-sur-Glâne, martedì 28 aprile 2026: Tadej Pogacar punta alla maglia del prologo della Tour de Romandie dopo la conquista della Liegi-Bastogne-Liegi, affrontando un percorso di 3.2 chilometri che culmina con uno strappo decisivo. La 79esima edizione della corsa a tappe svizzera si apre con una sfida tecnica e fisica immediata. Il tracciato non concede tregua: dopo un tratto iniziale in leggera salita, gli atleti dovranno misurarsi con un muro di 1,1 chilometri con pendenza media del 4,9%, capace di toccare punte superiori al 7%.🔗 Leggi su Ameve.eu

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