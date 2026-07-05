Nella seconda tappa del Tour de France, una fuga ha coinvolto alcuni corridori fino all’ultimo chilometro, quando Pogacar ha passato il compagno di squadra per favorire Del Toro, che ha vinto in volata. Vingegaard ha accusato uno strappo e ha perso terreno. La squadra UAE ha mostrato una crescita di ritmo, con alcuni corridori in evidenza durante la frazione. La tappa si è conclusa a Barcellona dopo circa 178 km, con l’ultima salita decisiva.

Seconda tappa del Tour de France 2026, prima frazione in linea: partenza da Tarragona, arrivo a Barcellona dopo circa 178 chilometri, con più passaggi sulla Côte du Château de Montjuïc e decisione affidata allo strappo finale verso il traguardo. Dopo la cronosquadre iniziale vinta dalla Visma di Jonas Vingegaard, la UAE Team Emirates – XRG ha controllato la corsa imponendo un ritmo elevato. Il plotone si è progressivamente assottigliato sui passaggi di Montjuïc, ma la vera selezione è arrivata nell’ultima tornata, con la UAE che ha gestito senza attacchi fino all’ultimo chilometro, tenendo compatti i propri uomini di punta in vista della mini volata finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cos’è successo nella seconda tappa del Tour de France? Il regalo di Pogacar a Del Toro sul traguardo, Vingegaard soffre lo strappo: la UAE dà segni di superiorità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - SUR ORBITE ! Jonas Vingegaard décroche le premier MAILLOT JAUNE sur l'étape 1

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro e Pogacar firmano la doppietta UAE, Seixas perde secondiNella seconda tappa del Tour de France 2026, i ciclisti della squadra UAE hanno ottenuto una doppietta, con Del Toro e Pogacar che hanno conquistato...

Tour de France, seconda tappa: vince Del Toro, Vingegaard resta in gialloIsaac Del Toro ha vinto la seconda tappa del Tour de France 2026, che si è corsa tra Tarragona e Barcellona.

Temi più discussi: Quando Chris Froome corse (letteralmente) al Tour de France; Da Barcellona a Parigi: percorso e risultati di tutte le tappe; Remco Evenepoel verso il Tour de France: Creato un deficit calorico. Pogacar? Un peccato non vedere più battaglie; Edoardo Affini, recupero record dopo l'incidente agli Assoluti italiani: sarà al via al Tour de France.

È allora che l'altro corridore deve cercare di batterlo - Alejandro Valverde su come gestire Pogacar al Tour de France reddit

Cos’è successo nella seconda tappa del Tour de France? Il regalo di Pogacar a Del Toro sul traguardo, Vingegaard soffre lo strappo: la UAE dà segni di superioritàSeconda tappa del Tour de France 2026, prima frazione in linea: partenza da Tarragona, arrivo a Barcellona dopo circa 178 chilometri, con più passaggi ... oasport.it

Remco Evenepoel evita la squalifica della Federazione Belga e correrà il Tour de France: cos’è successo e la nota provvidenzialeNei giorni scorsi si era parlato a lungo sulla possibile squalifica che avrebbe impedito a Remco Evenepoel di partecipare al Tour de France 2026, la corsa ... oasport.it