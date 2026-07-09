L'Europa si mostra decisa nel settore calcistico, mantenendo regole e pratiche che risalgono a decenni fa. Le strutture di potere sono ancora dominate da istituzioni europee e monarchie, che esercitano influenza sulle decisioni e le competizioni. La situazione evidenzia una continuità di approcci tradizionali, nonostante i cambiamenti e le evoluzioni nel panorama sportivo internazionale. Non ci sono segnali di riforme significative o di adattamenti alle nuove dinamiche globali.

Più che un mondiale di calcio, sembra un universo parallelo, nel quale ancora funzionano regole del millennio scorso. Nel quale per esempio comandano l’Europa e le monarchie. Risultati che almeno sul piano strettamente sportivo ribadiscono il peso del Vecchio Continente, nel quale peraltro sono cresciuti anche molti giocatori delle nazionali africane. Se parliamo solo di calcio, il primato dell’Europa resiste: sei squadre sulle otto arrivate ai quarti, con Marocco e Argentina a cercare di impedire il successo di una tra Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Norvegia o Svizzera. Stasera alle 22 la sfida tra Francia e Marocco (l’ammonizione di Olise non è stata cancellata) aprirà la volata finale: i Bleus sono favoriti, ma avranno una bella gatta da pelare con Hakimi e compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Europa fa la voce grossa, almeno in campo

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