Il governo ha ricevuto un rifiuto dall’Unione Europea riguardo alle richieste di aiuti sui costi energetici. La premier ha adottato un tono duro nei confronti dell’Europa, ma alcune fonti indicano che si tratta di una strategia per ottenere sostegni economici. La posizione dell’Ue si è tradotta in un rifiuto formale, mentre il governo italiano continua a sostenere di voler negoziare condizioni migliori. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze legali o ulteriori passi ufficiali.

“ Meloni finge di fare la voce grossa contro l’Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici, ma è tutta una commedia perché peraltro è lei che ha sottoscritto il Patto di stabilità che impone il taglio della spesa sociale, su istruzione, sanità, scuole, politiche del lavoro, e invece considera Meloni ancora oggi prioritarie le spese militari a cui non vuole rinunciare”. Lo afferma il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa con i giornalisti fuori dalla Camera dei Deputati. “Oggi peraltro – aggiunge – l’Europa le dà uno schiaffo, è lo stesso Fitto che dà uno schiaffo all’Italia quando dice ‘prendetevi i... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Meloni fa la voce grossa con l’Ue? E’ tutta commedia, intanto l’Europa le dà uno schiaffo sull’energia”

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Punto stampa di Giuseppe Conte su spese per la difesa, legge elettorale Ucraina integrale

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