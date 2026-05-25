Risultato eccezionale per l’Us Affrico che vince il 24° Memorial Niccolò Galli, uno dei tornei giovanili più importanti d’Italia. La società del Campo di Marte era l’unico club dilettanti in gara e ha sorpreso tutti dimostrando grande qualità e forza. L’Affrico nel girone eliminatorio ha superato l’Empoli 4-1, la Roma 4-0, perso con la Juve 2-1 e vinto nell’ultima e decisiva gara del girone 2-0 contro il Milan. Nella finalissima i giovani ‘leoni biancazzurri’ hanno battuto 4-0 il Bologna in una bella partita, mettendo in evidenza il goleador del torneo Francesco Balatri con 9 reti. Una formazione di valore agli ordini del mister Lorenzo Bacci, sotto la supervisione del ds Fabio Bonavolta, del responsabile settore giovanile Gabriele Baldini e del capo sezione Matteo Petrachi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Affrico fa la voce grossa. Il Memorial Galli è suo

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