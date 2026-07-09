Lettura nell’infanzia un bambino su due legge ogni giorno | il ruolo delle mamme e l’istruzione familiare secondo i dati Istat

Secondo i dati ISTAT, circa il 50% dei bambini legge quotidianamente durante l’infanzia. La lettura avviene principalmente in ambito familiare, spesso con l’assistenza delle madri, che svolgono un ruolo centrale nel favorire questa abitudine. La maggior parte dei bambini si avvicina ai libri attraverso albi illustrati, apprezzando la sensorialità delle pagine di cartone e le voci di chi legge. Questi momenti si verificano in genere a casa, all’interno di ambienti domestici dedicati alla lettura e all’apprendimento.

Prendere in mano un albo a colori, toccare le pagine di cartone e ascoltare una voce familiare che racconta una storia. Secondo i dati ISTAT contenuti nel report “Libri e biblioteche: abitudini di lettura e frequentazione Anni 2024 e 2025”, il 51,9% dei bambini italiani tra zero e cinque anni sfoglia, colora o legge albi illustrati ogni giorno al di fuori dell’orario scolastico. Parliamo di oltre un milione e duecentomila piccoli lettori. In questa fase della crescita, le abitudini domestiche riflettono da vicino il contesto culturale in cui il bambino è inserito. Il documento statistico evidenzia che il 56% dei figli di genitori con un titolo di studio elevato ha un contatto quotidiano con la carta stampata, una percentuale che cala al 43,7% nei nuclei familiari con un livello di istruzione inferiore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Prima di insegnare ai bambini a leggere, dovremmo tornare a leggere con loro.

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