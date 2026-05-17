Novara | A sette anni il bambino può tranquillamente fare il suo zaino da solo INTERVISTA sul ruolo delle mamme e dei papà

In un’intervista, si discute del ruolo dei genitori nel momento in cui un bambino di sette anni si prepara da solo lo zaino. Si affronta il tema della collaborazione tra scuola e famiglia, spesso oggetto di attenzione, e si analizzano le capacità dei bambini di gestirsi autonomamente in età precoce. La conversazione si focalizza anche su come i genitori si approccino a questa fase, senza entrare nel merito di motivazioni o opinioni personali.

Si parla spesso della crisi dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia, ma qual è lo stato dell’alleanza educativa in famiglia? Quella tra madre e padre? Ne abbiamo parlato con Daniele Novala, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Novara: A sette anni il bambino può fare il suo zaino da solo. Il ruolo di mamma e papà

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