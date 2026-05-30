Dispersione scolastica preparazione in calo e Sud che arranca | tutti i dettagli del Rapporto Istat 2026 su istruzione e università

Il Rapporto Istat 2026 segnala un calo della preparazione degli studenti e un aumento della dispersione scolastica, con il Sud che fatica maggiormente. Secondo i dati, le percentuali di abbandono scolastico sono in crescita e le competenze degli studenti risultano inferiori rispetto agli anni precedenti. Il rapporto evidenzia anche differenze territoriali e un trend negativo che coinvolge sia l’istruzione primaria sia quella secondaria.

L’ Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato il Rapporto annuale 2026. Il documento, in alcune delle sue parti, si concentra sul tema dell’istruzione, dell’università e dei giovani: il quadro, legando insieme i vari aspetti che riguardano le nuove generazioni, è tutt’altro che positivo, dalla qualità della preparazione in calo all’aumento del rischio di dispersione scolastica in alcuni contesti, fino ad arrivare ai divari territoriali che non accennano a ridursi, anzi. E l’ascensore sociale? Neanche l’istruzione riesce a rimetterlo in moto. Possiamo, intanto, mettere in fila tutti questi elementi. Apprendimenti in calo, rischi più alti al Sud – Una delle prime criticità che emergono dal Rapporto riguarda la qualità degli apprendimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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