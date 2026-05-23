Lavoro domestico e di cura dati Istat | le donne lavorano quasi 3 ore in più degli uomini

Notizia in breve

Il rapporto Istat 2026 rivela che le donne italiane trascorrono circa 4 ore e 44 minuti al giorno in attività di lavoro domestico e di cura, mentre gli uomini dedicano circa 2 ore e 6 minuti. La differenza di tempo dedicato è di quasi tre ore giornaliere. Non ci sono variazioni significative tra le diverse regioni del paese. I dati si riferiscono a attività svolte sia in ambito familiare che di assistenza a terzi.