Lavoro domestico e di cura dati Istat | le donne lavorano quasi 3 ore in più degli uomini
Il rapporto Istat 2026 rivela che le donne italiane trascorrono circa 4 ore e 44 minuti al giorno in attività di lavoro domestico e di cura, mentre gli uomini dedicano circa 2 ore e 6 minuti. La differenza di tempo dedicato è di quasi tre ore giornaliere. Non ci sono variazioni significative tra le diverse regioni del paese. I dati si riferiscono a attività svolte sia in ambito familiare che di assistenza a terzi.
Secondo il rapporto Istat 2026, le donne italiane dedicano al lavoro domestico e di cura quasi 3 ore in più al giorno rispetto agli uomini (4h44m contro 2h06m). Il divario resiste anche nelle coppie in cui lavorano entrambi, dove le donne si fanno carico del 68,9% dei compiti familiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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