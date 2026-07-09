L’Etna non ha lasciato andare Aurora Ramazzotti | la disavventura degli invitati bloccati in Sicilia dopo le nozze

Gli invitati alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono rimasti bloccati in Sicilia dopo il matrimonio, a causa di problemi di viaggio. La coppia aveva programmato di partire subito, ma le restrizioni di viaggio hanno impedito loro di lasciare l’isola. La situazione ha causato disagi tra gli invitati, che si sono trovati impossibilitati a tornare a casa come previsto. La giornata si è trasformata in un episodio imprevisto, con alcuni partecipanti che hanno dovuto trovare soluzioni alternative.

Quello che doveva essere il weekend più romantico della vita di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è trasformato in una vera e propria avventura degna di un film comico all’italiana. Dopo aver pronunciato il fatidico sì il 5 e 6 luglio nel suggestivo castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa, la coppia e i loro invitati si sono trovati di fronte a un ostacolo imprevisto: lasciare la Sicilia si è rivelato quasi impossibile. La colpa è di una combinazione perfetta di sfortuna: l’eruzione dell’Etna, che ha provocato la chiusura temporanea dello spazio aereo e la cancellazione di numerosi voli in partenza dall’aeroporto di Catania, e uno sciopero del trasporto aereo che ha ulteriormente complicato una situazione già critica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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