Aurora Ramazzotti invitati bloccati in Sicilia dopo il matrimonio | Stiamo escogitando come lasciare l’isola

Dopo il matrimonio, alcuni invitati sono rimasti bloccati in Sicilia a causa della cancellazione di voli. La causa è stata una combinazione di sciopero degli aerei ed eruzione dell’Etna. Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social che stanno cercando di trovare un modo per lasciare l’isola. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di ritorno o sulle alternative di viaggio. La situazione ha coinvolto alcuni partecipanti al matrimonio, che si trovano ancora sull’isola.

Aurora Ramazzotti ha raccontato sui social un curioso retroscena dopo il suo matrimonio con Goffredo Cerza: alcuni invitati sono rimasti bloccati in Sicilia a causa della cancellazione dei voli provocata dalla combinazione tra lo sciopero degli aerei e l’ eruzione dell’Etna. Dopo i festeggiamenti Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social alcuni momenti dietro le quinte del weekend appena trascorso, raccontando anche una situazione inaspettata vissuta da diversi invitati. Alcuni ospiti del matrimonio, infatti, sono rimasti bloccati a causa della cancellazione di numerosi voli dovuta alla concomitanza tra lo sciopero del trasporto aereo e l’eruzione dell’Etna. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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