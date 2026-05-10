Un campetto da beach volley per l’estate

Quest’estate, sulla spiaggia di Porto San Giorgio, si aggiunge un nuovo spazio dedicato allo sport con l’apertura di un campetto da beach volley. La struttura sarà disponibile per i bagnanti che vogliono praticare il gioco durante le ore diurne. L’area sarà allestita con reti e campi regolamentari, offrendo un’alternativa alle attività tradizionali sulla spiaggia. La realizzazione mira a offrire un punto di aggregazione e divertimento durante la stagione estiva.

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C’è un tratto di spiaggia, a Porto San Giorgio, dove quest’estate non si parlerà soltanto di mare e tintarella. Tra passerelle, accessibilità e inclusione, comparirà infatti anche un campo da beach volley pensato per diventare uno spazio aperto a tutti, senza barriere e senza distinzioni. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto che porterà un nuovo campo da gioco sulla spiaggia libera n.10 ex OPAF, l’area davanti al municipio già attrezzata per l’accoglienza delle persone diversamente abili. L’idea non è soltanto quella di aggiungere un servizio balneare o un’attrazione estiva. Il punto centrale è creare uno spazio di socialità reale, dove sport, mare e inclusione possano convivere nello stesso luogo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un campetto da beach volley per l’estate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Finals - Beach Pro Tour 2026 | Bhubaneswar - Challenge | Court 1 Notizie correlate Leggi anche: Capitale del beach volley: arena per tutta l’estate Dal boom invernale all’estate 2026: tutte le novità del beach volley con Adriano BilatoIl beach volley in Italia continua a crescere senza sosta! Nella nuova puntata di Beach Zone analizziamo il boom della stagione invernale: oltre 1200...