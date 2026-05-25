Bambino trova ordigno bellico vicino al campetto da basket

Da casertanews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un bambino ha scoperto un ordigno bellico nel pomeriggio di domenica vicino a un campetto da basket in via Quartier Nuovo. L’ordigno è stato ritrovato all’interno di un’area pubblica gestita da un’associazione locale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata transennata e l’ordigno è stato rimosso per essere portato in un sito sicuro.

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Un ordigno bellico è stato rinvenuto nel pomeriggio di domenica all’interno del bene comune gestito da don Stefano Giaquinto, in via Quartier Nuovo a Casagiove.A fare la scoperta è stato un bambino che ha visto l’ordigno nei pressi di un container vicino ai campetti da basket. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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