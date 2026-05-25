Bambino trova ordigno bellico vicino al campetto da basket

Notizia in breve

Un bambino ha scoperto un ordigno bellico nel pomeriggio di domenica vicino a un campetto da basket in via Quartier Nuovo. L’ordigno è stato ritrovato all’interno di un’area pubblica gestita da un’associazione locale. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. La zona è stata transennata e l’ordigno è stato rimosso per essere portato in un sito sicuro.