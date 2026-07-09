Università a Leonardo Maria Del Vecchio laurea honoris causa Diritto innovazione tecnologica e sostenibilità

L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha conferito una laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio. La cerimonia si è svolta presso il Centro congressi e rappresentanza Villa Mondragone.

Roma, 9 lug. (Labitalia) - Oggi presso il Centro congressi e rappresentanza Villa Mondragone, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha conferito la laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a Leonardo Maria Del Vecchio. Alla presenza dei ministri Anna Maria Bernini e Orazio Schillaci, l'ateneo ha premiato un percorso nel quale visione industriale, innovazione tecnologica e responsabilità sociale hanno trovato una direzione comune. Al centro, la capacità di interpretare le trasformazioni del presente senza separarle dalle loro conseguenze, accompagnando lo sviluppo dell'impresa con una costante attenzione alla sostenibilità, alla centralità della persona e al valore sociale delle scelte economiche e produttive. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Leonardo Maria Del Vecchio e il patrimonio da 7 miliardi | Che tempo che fa

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