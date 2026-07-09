Alle 12 di oggi, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha conferito una laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità a un imprenditore. La cerimonia si è svolta presso il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone. La laurea è stata assegnata a titolo onorifico per il contributo nel settore.

Laurea honoris causa per Leonardo Maria Del Vecchio. Questa mattina alle ore 12 presso il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone, l’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha conferito all’imprenditore la laurea ad honorem in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità. Alla presenza dei ministri Anna Maria Bernini e Orazio Schillaci, l’Ateneo ha premiato un percorso nel quale visione industriale, innovazione tecnologica e responsabilità sociale hanno trovato una direzione comune. Al centro, la capacità di interpretare le trasformazioni del presente senza separarle dalle loro conseguenze, accompagnando lo sviluppo dell’impresa con una costante attenzione alla sostenibilità, alla centralità della persona e al valore sociale delle scelte economiche e produttive. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Leonardo Maria Del Vecchio, laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità

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