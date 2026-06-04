Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso al Golden Gala 2026, superando i 22 metri. L'atleta italiano ha battuto concorrenti come Crouser e altri atleti americani di alto livello, in una competizione tenutasi allo stadio Olimpico di Roma. La sua prestazione ha rappresentato un risultato significativo per la manifestazione.

Leonardo Fabbri si esalta davanti al pubblico italiano nella magica cornice dello stadio Olimpico di Roma e piazza il colpaccio, vincendo la gara di getto del peso al Golden Gala 2026. Il Campione d’Europa è stato l’unico capace di sfondare i 22 metri con una spallata che gli ha regalato il successo nella quarta tappa stagionale della Diamond League, dopo il passaggio a vuoto di Xiamen ed il quinto posto di Rabat. Il 29enne fiorentino ha trovato il guizzo decisivo al terzo turno di lanci, spingendosi fino a 22.14 (in precedenza due misure mediocri sotto i 21 metri) e mettendo pressione ai fenomenali avversari americani. Fabbri ha avuto poi il merito di effettuare un altro lancio di spessore (21. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Leonardo Fabbri sfonda i 22 metri e vince il Golden Gala! Impresa a Roma, battuti Crouser e i fenomeni americani!

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