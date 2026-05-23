Leonardo Fabbri si era presentato con grandi ambizioni a Xiamen (Cina), dove puntava a essere primo protagonista in occasione della seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione d’Europa ha però completamente steccato l’appuntamento in terra asiatica, commettendo tre nulli nei primi tre tentativi e chiudendo così la gara di getto del peso senza misura: dopo l’errore in apertura, il toscano è andato un po’ in confusione, il suo gesto è risultato poco pulito dal punto di vista tecnico e probabilmente hanno fatto capolino alcuni fantasmi. Il bronzo mondiale in carica all’aperto, che soltanto mercoledì pomeriggio aveva spedito l’attrezzo a un ragguardevole 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri litiga con i nulli: pesantissimo no misura in Diamond League. Crouser sorpreso

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