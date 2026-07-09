La Federazione calcistica egiziana ha confermato il rinnovo dei contratti dell'allenatore della nazionale, Hossam Hassan, e del suo gemello Ibrahim Hassan, che è il direttore sportivo. La decisione riguarda entrambi i ruoli e riguarda il periodo successivo. La comunicazione ufficiale è stata annunciata senza indicare dettagli sui termini contrattuali. La conferma arriva dopo discussioni tra le parti coinvolte.

La Federazione calcistica egiziana (Efa) ha concordato il rinnovo dei contratti dell'allenatore della nazionale, Hossam Hassan, e del suo fratello gemello Ibrahim Hassan, che ricopre il ruolo di direttore sportivo. Lo ha confermato il presidente dell'Efa, Hany Abo Rida, nonostante la sconfitta della nazionale agli ottavi da parte dell'Argentina. In un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della federazione, la Efa ha dichiarato che il consiglio direttivo ha approvato il rinnovo di entrambi i contratti, senza rivelare ulteriori dettagli. I media locali ipotizzano che il nuovo accordo potrebbe essere valido fino al 2030. Abo Rida ha affermato che il consiglio direttivo completerà le formalità di ratifica e rinnovo del contratto nella prossima riunione una volta che la squadra sarà rientrata in Egitto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Egitto conferma Hassan, rinnovato il contratto al ct

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