Il commissario tecnico dell’Egitto ha espresso forte disapprovazione per le decisioni arbitrali, sostenendo che l’arbitro avrebbe subito pressioni che influenzato le sue scelte. Ha criticato pubblicamente la gestione della partita, puntando il dito contro la FIFA, il VAR e l’arbitro francese, senza nascondere la propria frustrazione. Le dichiarazioni sono arrivate in un momento di accesa tensione dopo le decisioni contestate durante la gara.

Il CT Hassan: “L’arbitro ha subito delle pressioni, altrimenti certe decisioni non si spiegano.” Il commissario tecnico dell’Egitto non ha nascosto tutta la propria rabbia, puntando il dito contro la FIFA, il VAR e la direzione arbitrale del francese Letexier. Secondo il tecnico, la qualificazione dell’Argentina di Messi sarebbe stata favorita per una questione di Marketing e di interesse mediatico. Nel mirino del CT Hassan ci sono soprattutto alcuni episodi arbitrali ritenuti decisivi.Il primo riguarda il gol del momentaneo 0-2 egiziano, poi annullato per un fallo ravvisato a inizio azione su Lisandro Martínez.Una rete nata da una spettacolare ripartenza che aveva visto Ziko battere Dibu Martínez e far esplodere la gioia della panchina africana, prima dell’intervento del VAR che ha cancellato tutto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il CT Hassan e Ziko contro Letexier: esplode la rabbia dell’Egitto

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