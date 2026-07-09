Lega del Filo d’Oro nel 2025 assistite oltre 1.400 persone con sordocecità e disabilità plurisensoriale | L’autonomia è il nostro obiettivo

Nel 2025, la Lega del Filo d’Oro ha assistito oltre 1.400 persone con sordocecità e disabilità plurisensoriale, il numero più alto mai registrato nella sua storia. La fondazione si occupa di offrire servizi di assistenza, educazione e riabilitazione a queste persone, con l’obiettivo di promuovere la loro autonomia.

Il 2025 è stato l’anno con il maggior numero di persone assistite nella storia della Lega del Filo d’Oro, Fondazione impegnata nell’assistenza, nell’educazione e nella riabilitazione delle persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Secondo il Bilancio sociale presentato all’ Università degli Studi di Milano, la Fondazione ha seguito 1.405 persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, il 10% in più rispetto al 2024. Numeri che, secondo la Fondazione, raccontano un obiettivo che va oltre l’assistenza: costruire percorsi di autonomia, accompagnando le persone e le loro famiglie per tutta la vita. Crescono anche i servizi, i volontari, le donazioni e la presenza sul territorio con nuove sedi in Calabria e Sardegna. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bartoli (Lega del Filo d'Oro): "Nel 2025 assistite oltre 1400 persone"

Lega Filo d'Oro: "Nel 2025 record di persone assistite e servizi erogati"Nel 2025, la Fondazione Lega del Filo d'Oro prevede di assistere un numero record di persone e di erogare un numero crescente di servizi.

Temi più discussi: Lega Filo d’Oro: Nel 2025 record di persone assistite e servizi erogati; Auto vola oltre la rotatoria e si schianta contro il centro della Lega del Filo d’Oro; BCC Carate e Treviglio rafforza il legame con la Lega del Filo d’Oro: visita al Centro di Lesmo; Bartoli (Lega del Filo d'Oro): costruire un welfare inclusivo per i diritti in opportunità concrete.

Che palle cercare sempre un filo che lega una data ad una partita. Oggi è il turno del Portogallo, che ha vinto alla vigilia dell'anniversario della morte di Jota. Se avessero perso era perché non c'era nulla da gioire. Se non avessero giocato era perché era irris x.com

Disabilità: Orlandini (Lega del Filo d’Oro), ‘la Fondazione ci ha accompagnati in una sfida cheCi siamo avvicinati alla Lega del Filo d’Oro circa trent’anni fa, dopo aver scoperto che nostra figlia era affetta da una sindrome molto rara denominata sindrome di Walker-Warburg, una patologia cara ... touchpoint.news

Bartoli (Lega del Filo d’Oro): Nel 2025 assistite oltre 1400 personeSono le parole di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2025, tenutosi all’Università degli Studi di Milano. adnkronos.com

[Moretto] Il candidato principale per ricostruire l'area sportiva del Milan è ora Markus Krosche. Le trattative sono in corso e sono avanzate tra Krosche e il Milan, vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime ore. Krosche potrebbe unirsi al Milan come R reddit