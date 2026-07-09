Lega del Filo d’Oro nel 2025 assistite oltre 1.400 persone con sordocecità e disabilità plurisensoriale | L’autonomia è il nostro obiettivo

Da open.online 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025, la Lega del Filo d’Oro ha assistito oltre 1.400 persone con sordocecità e disabilità plurisensoriale, il numero più alto mai registrato nella sua storia. La fondazione si occupa di offrire servizi di assistenza, educazione e riabilitazione a queste persone, con l’obiettivo di promuovere la loro autonomia.

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Il 2025 è stato l’anno con il maggior numero di persone assistite nella storia della Lega del Filo d’Oro, Fondazione impegnata nell’assistenza, nell’educazione e nella riabilitazione delle persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Secondo il Bilancio sociale presentato all’ Università degli Studi di Milano, la Fondazione ha seguito 1.405 persone con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale, il 10% in più rispetto al 2024. Numeri che, secondo la Fondazione, raccontano un obiettivo che va oltre l’assistenza: costruire percorsi di autonomia, accompagnando le persone e le loro famiglie per tutta la vita. Crescono anche i servizi, i volontari, le donazioni e la presenza sul territorio con nuove sedi in Calabria e Sardegna. 🔗 Leggi su Open.online

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