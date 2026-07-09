Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - “Il Bilancio Sociale 2025 rappresenta ancora una volta uno strumento essenziale di comunicazione per poter rappresentare quanto la Lega del Filo d'Oro ha fatto nel corso dell'ultimo anno, grazie ad un impegno incredibile da parte del personale, dei volontari, delle stesse famiglie e dei sostenitori. L'anno che si è concluso ci ha consentito di raggiungere, con modalità diverse, ben 1405 persone, da bambini di pochi mesi, fino ad arrivare anche ad alcuni anziani”. Sono le parole di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2025, tenutosi all'Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bartoli (Lega del Filo d'Oro): "Nel 2025 assistite oltre 1400 persone"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Disabilità: Bartoli (Lega Filo dOro), sviluppo futuro attraverso nuove sedi sul territorio

Notizie e thread social correlati

Lega Filo d'Oro: "Nel 2025 record di persone assistite e servizi erogati"Nel 2025, la Fondazione Lega del Filo d'Oro prevede di assistere un numero record di persone e di erogare un numero crescente di servizi.

Leggi anche: Disabilità, Lega Filo d'Oro: "Record di persone sordocieche assistite, in 10 anni +74%"

Argomenti più discussi: Bartoli (Lega del Filo d'Oro): costruire un welfare inclusivo per i diritti in opportunità concrete; BCC Carate e Treviglio rafforza il legame con la Lega del Filo d’Oro: visita al Centro di Lesmo.

Bartoli (Lega del Filo d’Oro): Nel 2025 assistite oltre 1400 personeSono le parole di Rossano Bartoli, Presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione della presentazione del Bilancio Sociale 2025, tenutosi all’Università degli Studi di Milano. adnkronos.com

Bartoli (Lega del Filo d'Oro): costruire un welfare inclusivo per i diritti in opportunità concreteL'inclusione non può essere affidata esclusivamente alle norme: richiede una rete capace di mettere in relazione istituzioni, imprese, Terzo Settore e comunità per garantire risposte concrete ai bisog ... ansa.it