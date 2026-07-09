L'economia sommersa - tra lavoro irregolare, attività illegali e i fitti in nero – in Puglia incide per il 17,26% del Pil, praticamente quasi un quinto della ricchezza totale. Soltanto in Calabria si raggiunge un picco maggiore (19%), mentre la media nazionale si ferma all'11,3%, quella del Mezzogiorno al 16,49% contro “solo” il 9% del Nord e l’11% del Centro. Il dato eclatante è contenuto nel nuovo Documento di economia e finanza 2027-2029 (Defr) licenziato dalla Giunta Decaro e che si appresta ad essere discusso nelle commissioni del Consiglio regionale. Un dato ancora più “pesante” se abbinato alle previsioni economiche sino al 2029, che vedono il Pil regionale rallentare ancora: dal +0,6% del 2025 si dovrebbe arrivare ad un striminzito +0,3%, con il settore edile in forte frenata e un potere di acquisto fermo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - L?economia sommersa vale oltre il 17% del Pil in Puglia. Sviluppo in netta frenata, previsioni fosche

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Rapporto Irpet su infiltrazioni mafiose in Toscana: Economia sommersa per 14 miliardi

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