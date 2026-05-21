De Gennaro | L’economia sommersa vale 200 miliardi unire prevenzione e repressione

Un esperto ha stimato che l’economia sommersa nel paese si aggira intorno ai 200 miliardi di euro. Durante una conferenza, ha sottolineato l’importanza di combinare azioni di prevenzione e repressione per contrastare questa situazione. Sono stati poi affrontati temi come il commercio internazionale, in particolare le tariffe applicate dagli Stati Uniti, e le attività legate all’economia sociale e all’agricoltura, con particolare attenzione alle sfide e alle problematiche che coinvolgono questi settori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui