De Gennaro | L’economia sommersa vale 200 miliardi unire prevenzione e repressione

Da ilsole24ore.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto ha stimato che l’economia sommersa nel paese si aggira intorno ai 200 miliardi di euro. Durante una conferenza, ha sottolineato l’importanza di combinare azioni di prevenzione e repressione per contrastare questa situazione. Sono stati poi affrontati temi come il commercio internazionale, in particolare le tariffe applicate dagli Stati Uniti, e le attività legate all’economia sociale e all’agricoltura, con particolare attenzione alle sfide e alle problematiche che coinvolgono questi settori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per quanto riguarda l’economia sommersa la stima è di “oltre 200 miliardi; sono valori stimati, stiamo parlando di una parte di economia non conosciuta, i valori possono essere solo delle stime”, potendo “rappresentare 9, 10, 11 punti di pil ma il fenomeno è complesso”. Lo ha detto Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, in occasione del Festival dell’Economia di Trento’ organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing al panel intitolato ‘Economia sommersa, l’altra faccia dell’Italia’. “Più che di economia sommersa parliamo di inosservata, distinguiamo infatti il sommerso di chi non paga le imposte dovute, è evasore totale e di chi è evasore totale ma perché la sua ricchezza e il reddito promanano da attività illegali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

de gennaro l8217economia sommersa vale 200 miliardi unire prevenzione e repressione
© Ilsole24ore.com - De Gennaro: «L’economia sommersa vale 200 miliardi, unire prevenzione e repressione»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Toscana: 14,3 miliardi di economia sommersa e Livorno hub della drogaUn rapporto dell’Irpet rivela che l’economia non osservata in Toscana ammonta a 14,3 miliardi di euro, pari al 10,3% del Pil regionale.

Confindustria, economia mare vale 216 miliardi, ricchezza prodotta cresciuta del 16%L'economia del mare, trasversale a industria, servizi, logistica, turismo e attività pubbliche di regolazione e tutela ambientale vale oltre 216...

de gennaro l economiaEconomia sommersa, l’altra faccia dell’ItaliaEconomia sommersa, l’altra faccia dell’ItaliaAndrea De Gennaro - Comandante Generale, Guardia di FinanzaGiovanni Parente - Il Sole 24 Ore Vai ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web