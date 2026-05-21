De Gennaro | L’economia sommersa vale 200 miliardi unire prevenzione e repressione
Un esperto ha stimato che l’economia sommersa nel paese si aggira intorno ai 200 miliardi di euro. Durante una conferenza, ha sottolineato l’importanza di combinare azioni di prevenzione e repressione per contrastare questa situazione. Sono stati poi affrontati temi come il commercio internazionale, in particolare le tariffe applicate dagli Stati Uniti, e le attività legate all’economia sociale e all’agricoltura, con particolare attenzione alle sfide e alle problematiche che coinvolgono questi settori.
Per quanto riguarda l’economia sommersa la stima è di “oltre 200 miliardi; sono valori stimati, stiamo parlando di una parte di economia non conosciuta, i valori possono essere solo delle stime”, potendo “rappresentare 9, 10, 11 punti di pil ma il fenomeno è complesso”. Lo ha detto Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, in occasione del Festival dell’Economia di Trento’ organizzato dal Sole 24 Ore con Trentino Marketing al panel intitolato ‘Economia sommersa, l’altra faccia dell’Italia’. “Più che di economia sommersa parliamo di inosservata, distinguiamo infatti il sommerso di chi non paga le imposte dovute, è evasore totale e di chi è evasore totale ma perché la sua ricchezza e il reddito promanano da attività illegali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Sullo stesso argomento
Toscana: 14,3 miliardi di economia sommersa e Livorno hub della drogaUn rapporto dell’Irpet rivela che l’economia non osservata in Toscana ammonta a 14,3 miliardi di euro, pari al 10,3% del Pil regionale.
Confindustria, economia mare vale 216 miliardi, ricchezza prodotta cresciuta del 16%L'economia del mare, trasversale a industria, servizi, logistica, turismo e attività pubbliche di regolazione e tutela ambientale vale oltre 216...
Ilardi (Federalberghi Salerno): Stop al ripascimento atto irresponsabile per l’economia turistica facebook
Economia sommersa, l’altra faccia dell’ItaliaEconomia sommersa, l’altra faccia dell’ItaliaAndrea De Gennaro - Comandante Generale, Guardia di FinanzaGiovanni Parente - Il Sole 24 Ore Vai ... stream24.ilsole24ore.com
Falcia in auto pedoni e tenta di accoltellare un passante a Modena, 8 feriti reddit
RESILIENZA S.A.S. DI COPPETA GENNARO - Results on X | Live Posts & Updates x.com