Roma, 8 Luglio 2026 – L’ Economia del Mare in Italia è composta da 253.599 imprese, da occupazione a 1.133.949 addetti e genera un valore aggiunto diretto pari a 78,9 miliardi di euro, che, se consideriamo il valore attivato nel resto dell’economia, raggiunge i 224,9 miliardi di euro, pari all’ 11,4% del PIL nazionale. Un settore che continua a crescere. Rispetto all’ultima rilevazione effettuata, cresce il valore aggiunto complessivo di circa 9,6 miliardi di euro. E cresce il valore aggiunto diretto con un +3,8%, a fronte del +2,1% dell’economia nazionale, che in termini assoluti è pari a un incremento annuo di quasi 2,9 miliardi di Euro. Crescono, inoltre, gli addetti, con un aumento occupazionale del +4,2%, un valore quasi triplo rispetto alla crescita registrata complessivamente nell’economia italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'economia del mare vale oltre il 10% del Pil italiano, un indotto da 225 miliardi

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Economia del mare: una ricchezza da 216 miliardi per lItalia

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