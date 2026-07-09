leclerc e la ferrari inaugurano il madring di madrid

Questa mattina, la Ferrari ha effettuato i primi giri di prova al Madring di Madrid, il circuito situato all’interno del quartiere fieristico IFEMA, alle periferie nordest della città. Leclerc è stato tra i piloti impegnati nei test di avviamento sulla pista recentemente inaugurata, che si trova nel complesso fieristico. La giornata ha visto le prime sessioni di prove su questa nuova struttura, dedicata allo sviluppo e alla sperimentazione di veicoli.

Primi giri per la Ferrari questa mattina al Madring, il circuito realizzato all'interno di IFEMA Madrid, il quartiere fieristico realizzato alle periferia nordest della capitale spagnola. Ad inaugurare il tracciato che nel fine settimana centrale di settembre ospiterà il Gran Premio di Spagna è stato Charles Leclerc. Il recente vincitore del Gran Premio d'Inghilterra è di fatto il "padrino" dell'impianto che è l'unica vera novità del calendario iridato, prendndo di fatto il posto di Imola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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