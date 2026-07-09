Lecce Stefania Verardi morta per arresto cardiaco durante intervento di sostituzione protesi al seno | ipotesi reazione all' anestetico

Notizia in breve

Una donna di 59 anni è morta cinque giorni dopo aver subito un intervento di sostituzione protesi al seno in una clinica privata. Durante la degenza in terapia intensiva, ha avuto un arresto cardiaco. Tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati con ipotesi di reato di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. La causa dell’arresto cardiaco potrebbe essere una reazione all’anestesia somministrata durante l’operazione.