Lecce Stefania Verardi morta per arresto cardiaco durante intervento di sostituzione protesi al seno | ipotesi reazione all' anestetico
Una donna di 59 anni è morta cinque giorni dopo aver subito un intervento di sostituzione protesi al seno in una clinica privata. Durante la degenza in terapia intensiva, ha avuto un arresto cardiaco. Tre medici sono stati iscritti nel registro degli indagati con ipotesi di reato di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. La causa dell’arresto cardiaco potrebbe essere una reazione all’anestesia somministrata durante l’operazione.
La 59enne era stata operata il 2 luglio in una clinica privata di Scorrano ed è morta 5 giorni dopo in terapia intensiva: indagati tre medici, le ipotesi di reato formulate sono omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario Stefania Verardi, una donna di 59 anni, è m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Lecce, va in arresto cardiaco durante l'intervento al seno in clinica: tre indagati per la morte di Stefania Verardi, aveva 59 anniTre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di una donna di 59 anni avvenuta in una clinica di Lecce.
Temi più discussi: Lecce, morta dopo intervento al seno in clinica privata: tre indagati; Donna muore dopo intervento al seno a Lecce, tre indagati; Lecce, morta la donna in coma dopo intervento estetico: donati gli organi. Si indaga per omicidio; Donna di 59 anni muore dopo un intervento di rimozione al seno: tre gli indagati.
La donazione di organi rappresenta uno degli atti più alti di solidarietà e di responsabilità civile’ Stefania Verardi, 59 anni, è morta a Lecce dopo un arresto cardiaco durante un intervento al seno per la rimozione delle protesi, eseguito in una clinica privata di facebook
Arresto cardiaco durante l'intervento al seno: tre indagati per la morte di Stefania Verardi https://t.co/qq32zP4tqA x.com
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