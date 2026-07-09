Durante le ultime settimane di moda a Parigi, tre star over 50 si sono distinte per il loro stile. Hanno scelto look eleganti e sobri, preferendo capi classici rivisitati in chiavi moderne. Le loro scelte di abbigliamento sono state apprezzate per l’equilibrio tra raffinatezza e semplicità. Nessun dettaglio appariscente, ma attenzione ai tessuti e alle linee. Le star hanno dimostrato come si possa essere eleganti senza eccessi, puntando su capi di alta qualità e accessori discreti.

L’arte di vestirsi, non travestirsi. Tra tutte le star invitate alle ultime settimane della moda – la Paris Fashion Week Haute Couture ora in corso (dal 6 al 9 luglio 2026) e quella maschile di fine giugno – tra outfit stravaganti e abiti eccentrici pensati per fare il pieno di flash e catturare lo sguardo a tutti i costi, si distinguono le dive che spiccano per raffinatezza. Tutte over 50. Grandi attrici che con gli anni hanno individuato il loro stile e hanno imparato che la vera eleganza è quella che scivola addosso senza clamore: per assecondare carattere e fisicità e allinearsi con l’occasione che si presenta. Ad esempio? Se la sfilata è la mattina alle 10 non è il mometo di un abito da sera, ma di lunghezze midi e di silhouette e colori che esaltino la quotidianità, se pure in chiave eccezionale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le tre star over 50 meglio vestite alle sfilate di Parigi

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DIA 3 Miss Grand All Stars 2026 MEJORES & PEORES Vestidas

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