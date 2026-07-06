Durante la Haute Couture Week di Parigi sono state presentate sfilate di brand come Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean-Paul Gaultier. Chanel ha mostrato un abito con grandi funghi in stile «wow», mentre Dior ha presentato una nuova direzione creativa sotto la guida di Jonathan Anderson. Le collezioni hanno incluso look innovativi e dettagli sorprendenti, attirando l'attenzione del pubblico presente.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono Schiaparelli, Dior, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Elie Saab e Jean-Paul Gaultier. Nomi che, anche solo nelle ultime stagioni, ci hanno già dato parecchio materiale da riguardare: dai funghi giganti formato «wow» di Matthieu Blazy da Chanel, fino al nuovo corso di Jonathan Anderson da Dior. Insomma, non proprio una settimana in cui ci si possa annoiare facilmente. Per questo abbiamo deciso di raccogliere, giorno dopo giorno, il meglio della Haute Couture Week di Parigi attraverso le foto più belle dalle sfilate. Non una recensione completa, non un riassunto di tutto quello che è successo e nemmeno un giro tra le celebrity in prima fila. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutto il meglio della Haute Couture Week di Parigi: le foto e i look più belli dalle sfilate d'alta moda

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Tutto il meglio delle passerelle parigine con la Men's collection FW 26/27

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