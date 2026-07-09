Al termine della riunione della Nato in Turchia, il presidente turco ha consegnato a ciascun leader presente una pistola personalizzata con il loro nome inciso sulla canna, accompagnata da sei proiettili. Le armi sono state distribuite come regalo ufficiale durante l’evento. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di consegna o sul significato di questo gesto. La decisione di regalare pistole personalizzate è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni.

Al termine della riunione della Nato che si è svolta in Turchia martedì e mercoledì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha regalato a tutti i leader presenti una pistola con il loro nome inciso sulla canna, accompagnata da sei proiettili. Come ha scritto il primo ministro ungherese Péter Magyar, è un regalo quanto meno «insolito». Erdogan non ha spiegato pubblicamente le ragioni di questo dono. Le pistole sono state consegnate ai leader in una scatola rossa foderata di nero. Sono delle rivoltelle fabbricate in Turchia, sulle quali oltre al nome del leader sono incise anche la mezzaluna e la stella della bandiera turca. Insieme c’è anche un biglietto di accompagnamento con cui l’arma viene esentata dai controlli sulle esportazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le pistole personalizzate regalate ai leader della Nato da Erdogan

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