Le paure dei papà

La mia compagna partorirà nostro figlio tra due mesi e io faccio del mio meglio per sostenerla soprattutto nei suoi momenti di malumore o di paura. Giustamente riceve molte attenzioni in questa fase, ma ho l’impressione che non ci sia spazio per parlare delle paure e dei dubbi che ho io da futuro padre. È sbagliato pensare di tirarli fuori?–Nico Nel film francese Love letters, in sala in questi giorni, la regista Alice Douard racconta in modo leggero e delicato la storia di una coppia di donne che stanno per diventare madri. Céline, che non porta avanti la gravidanza, riceve i consigli di alcuni padri. Il suocero l’avverte che sarà... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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È il tiranno che ha paura del Papa

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Napoli scopre le sue fragilità e paure con la visita in città di Papa LeoneNapoli ha vissuto un momento di grande emozione con la visita di Papa Leone, che ha suscitato entusiasmo tra i cittadini.

Le paure dei cittadini: "Area fuori controllo. Servono presìdi fissi"I cittadini chiedono un presidio fisso e continuo delle forze dell’ordine nella stazione e nelle aree vicine, sottolineando che l’area appare fuori...

Argomenti più discussi: Lampedusa, Raspanti: nella visita del Papa la nostra battaglia per la fraternità; Papa Leone a Lampedusa. Ma nell’isola dei migranti la fraternità viene mortificata; Non voglio stare con papà: Sarah, Alisya e l’ascolto del minore tra diritto e strumentalizzazione; Papa Leone a Lampedusa: Migranti, Europa chiamata a responsabilità epocale.

non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. -Papa Giovanni XXIII - X x.com

Vincere le paureIeri sera, dopo il tg, un figlio con gli occhi pieni di paura mi ha detto: Papà, dimmi che non sta accadendo un’altra volta, che non ci ruberanno di nuovo la giovinezza per colpa di un virus. Sono ... leggo.it