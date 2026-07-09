Le paure dei papà
Un uomo esprime preoccupazioni riguardo alla sua situazione come futuro padre, sottolineando di sostenere la compagna durante la gravidanza. Pur riconoscendo le attenzioni rivolte alla donna, afferma di sentirsi trascurato nel condividere le proprie paure e dubbi legati all’attesa del bambino. La sua attenzione si concentra sul fatto che, mentre la compagna riceve molte attenzioni, lui non trova spazio per esprimere i propri sentimenti in questa fase.
La mia compagna partorirà nostro figlio tra due mesi e io faccio del mio meglio per sostenerla soprattutto nei suoi momenti di malumore o di paura. Giustamente riceve molte attenzioni in questa fase, ma ho l’impressione che non ci sia spazio per parlare delle paure e dei dubbi che ho io da futuro padre. È sbagliato pensare di tirarli fuori?–Nico Nel film francese Love letters, in sala in questi giorni, la regista Alice Douard racconta in modo leggero e delicato la storia di una coppia di donne che stanno per diventare madri. Céline, che non porta avanti la gravidanza, riceve i consigli di alcuni padri. Il suocero l’avverte che sarà... 🔗 Leggi su Internazionale.it
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È il tiranno che ha paura del Papa
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non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare. -Papa Giovanni XXIII - X x.com
Vincere le paureIeri sera, dopo il tg, un figlio con gli occhi pieni di paura mi ha detto: Papà, dimmi che non sta accadendo un’altra volta, che non ci ruberanno di nuovo la giovinezza per colpa di un virus. Sono ... leggo.it