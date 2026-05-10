Napoli scopre le sue fragilità e paure con la visita in città di Papa Leone

Napoli ha vissuto un momento di grande emozione con la visita di Papa Leone, che ha suscitato entusiasmo tra i cittadini. Durante la giornata, sono stati registrati momenti di commozione e di partecipazione, mentre la città si preparava ad accogliere il pontefice. La presenza del Papa ha attirato l’attenzione di molte persone e ha portato alla luce alcune delle vulnerabilità e delle preoccupazioni di Napoli. Nanà ha condiviso alcune impressioni sulla giornata.

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Sensazioni vissute da molti come me, ancora agganciati a quell’amore fraterno che ci ha legati a Francesco (il Papa di tutti, il Papa umile). Ma le sensazioni assumono una veste diversa con la visita di Papa Leone a Napoli. È arrivata la sua parola fin dentro il cuore, scardinando pregiudizi e vecchi confronti ingiustificati ed inappropriati rispetto al suo predecessore, scatenando un groviglio di emozioni tra fede, amore, bisogno di Cristo, ma soprattutto protezione, di protezione attraverso la mano di Dio per tutte le precarietà e insicurezze che questa città ha sempre nascosto dietro i sorrisi. Con lui ci siamo messi a nudo, con la dilagante povertà, i soprusi e lo sviluppo turistico che a molti residenti, preclude anche un alloggio.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Visita Papa Leone a Napoli: resteranno chiuse tutte le scuole della cittàIl Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel... Papa Leone in visita a Napoli, l'attesa della città: «Al Plebiscito 30mila fedeli»La domanda è: San Gennaro il miracolo lo farà oppure no? Il suo sangue al cospetto del Pontefice si scioglierà o resterà fedele alle tre date...