I cittadini chiedono un presidio fisso e continuo delle forze dell’ordine nella stazione e nelle aree vicine, sottolineando che l’area appare fuori controllo. La richiesta riguarda la presenza di personale di sicurezza 24 ore su 24 per garantire maggiore presenza e sicurezza. Attualmente, non ci sono indicazioni di interventi specifici o di un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in queste zone. La richiesta di un presidio permanente nasce dalla percezione di una situazione di insicurezza.

"Un presidio ventiquattr’ore su ventiquattro delle forze dell’ordine all’interno della stazione e nei luoghi adiacenti". Lo chiedevano i cittadini del quartiere Musocco-Certosa nella petizione presentata al Comune lo scorso 5 novembre, che in quattro giorni ha raccolto 1.073 firme on line. Gli abitanti segnalavano "eventi che si ripetono da anni, senza orari, particolarmente preoccupanti per aggressività e frequenza", spiegano i promotori. "I cittadini chiedono protezione, specialmente le donne e i ragazzi per i quali la stazione è un luogo da evitare". Da allora però "non è cambiato niente. La stazione e i luoghi confinanti restano meta di sbandati e di soggetti pericolosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le paure dei cittadini: "Area fuori controllo. Servono presìdi fissi"

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