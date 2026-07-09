Le opposizioni per essere credibili devono ribaltare trent’anni di liberismo pensionistico
Le opposizioni chiedono una revisione del sistema pensionistico italiano, sostenendo che per essere credibili devono affrontare e cambiare le politiche di trent’anni di liberalizzazione. Secondo loro, è necessaria una “operazione verità” sul funzionamento delle pensioni nel paese. La richiesta si inserisce in un dibattito più ampio sulla sostenibilità e le riforme future del sistema previdenziale. La proposta mira a modificare le modalità di gestione e di accesso alle pensioni.
di Pietro Francesco Maria de Sarlo Se il Campo Largo vuole essere credibile una delle prime cose da fare è una operazione verità sul sistema pensionistico italiano. Innanzitutto separando assistenza e previdenza. Distinzione che va chiarita secondo una discriminante oggettiva: è previdenza tutto ciò che fa riferimento alle pensioni relative ai contributi versati da lavoratori e aziende pubbliche e private; è assistenza tutto il resto che va coperto, come da legge, dalla fiscalità generale. Inoltre la spesa pensionistica va conteggiata al netto dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Questo perché il finanziamento del sistema è a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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