Martedì pomeriggio, un portavoce della Commissione europea ha affermato che non ci sono possibilità di uscita unilaterale dal Patto. Nel frattempo, un rappresentante italiano ha commentato che le regole devono essere flessibili e non aggravare le fasi di debolezza. La questione riguarda le modalità di adesione e uscita dai trattati fiscali e finanziari tra gli Stati membri. La discussione si concentra su come gestire eventuali modifiche alle regole condivise.

Martedì pomeriggio un portavoce della Commissione europea ha chiarito che “non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal Patto di stabilità e crescita” come ipotizzato nei giorni scorsi dal senatore della Lega Claudio Borghi e dal vicepremier e leader del Carroccio Matteo Salvini. “Le regole fiscali fanno parte del diritto dell’Unione europea e sono vincolanti per tutti gli Stati membri” e “gli Stati membri sottoposti a procedura per disavanzo eccessivo devono rispettare il percorso correttivo raccomandato dal Consiglio, definito in termini di crescita della spesa netta”. Il ministro dell’Economia Giancarlo...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Ue: “Non esiste uscita unilaterale dal Patto”. Giorgetti: “Le regole devono essere flessibili e non aggravare le fasi di debolezza”

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L’Ue stronca l’idea della Lega: «Non si può uscire da soli dal Patto di Stabilità, l’Italia rispetti le regole»Da Strasburgo – «Non esiste alcuna possibilità per uno Stato membro di uscire unilateralmente dal Patto di stabilità e crescita.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L’Ue non sospende il patto con Israele, Italia determinante con la Germania; Il nuovo patto Ue su asilo e immigrazione. La semantica del contenimento; Meloni insiste: su energia serve allentare Patto di stabilità. Non sono sola; Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide.

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A Sky Economia focus di Armando Siri sul Patto di stabilità europeo e sul decreto lavoro approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. x.com

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