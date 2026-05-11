Le dichiarazioni di alcuni esponenti di Forza Italia riguardo al fine vita hanno suscitato dubbi tra le opposizioni, che chiedono chiarimenti sui reali intenti delle destre. Dopo mesi di sospensioni e rinvii in Senato, resta incerto se le proposte avanzate possano concretizzarsi nell’ultimo anno di legislatura. La discussione si concentra sulle possibilità di un’implementazione effettiva delle aperture fatte dai rappresentanti del partito.

Sarà tutto da vedere se le aperture di Forza Italia sul fine vita, dopo mesi di battute d’arresto e rinvii in Senato, possano arrivare davvero a meta nell’ultimo anno di legislatura. Le posizioni di maggioranza e opposizione rimangono distanti. E sul tema ci sono anche sensibilità diverse nello stesso centrodestra con Fi che – pare su impulso di Marina Berlusconi – si mostra più dialogante. In commissione giace da mesi il testo dei relatori Pierantonio Zanettin (Fi) e Ignazio Zullo (Fdi) che incontra la netta contrarietà dei partiti di minoranza che lo considerano restrittivo rispetto ai confini tracciati dalla Consulta. Tanto che le parole del capogruppo Fi alla Camera Enrico Costa, su la Repubblica, hanno suscitato non poco scetticismo, da parte di tutte le opposizioni.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Fine vita, l’apertura di Forza Italia rischia di essere un bluff: le opposizioni incalzano le destre

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Fine vita, l’apertura di Forza Italia rischia di essere un bluff: le opposizioni incalzano le destreForza Italia torna ad aprire sul fine vita ma restano le divisioni. E le opposizioni temono che la mossa si trasformi in un bluff. lanotiziagiornale.it