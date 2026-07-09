Le nuove serie di Sky | tra il medical ‘Codice Nero’ e il crime di Gassmann e Pandolfi Tutte le novità

Sky ha annunciato le nuove serie in arrivo nella prossima stagione, tra cui “Codice Nero”, un medical drama, e produzioni crime con protagonisti Gassmann e Pandolfi. Le serie presenteranno personaggi diversi e storie che spaziano tra generi differenti. La programmazione includerà diverse produzioni che copriranno temi vari, con nuove serie pronte a debuttare nel palinsesto.

Milano, 9 luglio 2026 – Nuove storie, nuovi personaggi e generi molto diversi tra loro: la prossima stagione di Sky sarà all'insegna della varietà. Tra le serie destinate a far parlare di sé ci sono Codice Nero e Il Sospetto: la prima porta Lino Guanciale e Valentina Bellè dentro il mondo della medicina, mentre la seconda affida ad Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi un intreccio fatto di misteri e sospetti. Ma il calendario di Sky guarda anche alla storia dello sport con La Bella Stagione, dedicata all'impresa della Sampdoria di Vialli e Mancini, e al mondo della moda con la serie dedicata a Gucci. Arriva "Codice Nero": Lino Guanciale torna in corsia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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