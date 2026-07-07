Palinsesti Sky che spettacolo - La Sampdoria di Vialli e Mancini ' Quelli della mala' ' Codice Nero' Caressa e Parodi on the road il ritorno di Ligas-Argentero e - Dalle serie tv agli show docu e sport tutte le novità e i grandi ritorni

Palinsesti Sky: da Caressa-Parodi a Cannavacciuolo e Borghese, le novità Sky per la nuova stagione intrattenimento Sky e TV8 si preparano a una nuova stagione ricca di novità nel mondo dell'intrattenimento. Grandi show con volti già noti come Antonino Cannavacciuolo, la coppia Benedetta Parodi-Fabio Caressa e Alessandro Borghese. Tra le novità della primavera 2027 arriva ‘Taste of Italy’, nuovo format originale Endemol Shine Italy con lo chef otto Stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo. Un viaggio on the road attraverso diverse zone d’Italia alla scoperta dei migliori cuochi 'comuni': appassionati di ricette tradizionali, capaci di raccontare al meglio lo spirito della cultura culinaria della provincia italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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