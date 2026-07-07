Per la stagione 20262027, Sky trasmetterà nuove serie tra cui “Il Sospetto” con Gassmann e Pandolfi, e “Codice Nero” con Guanciale. La programmazione include anche altre produzioni su Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation.

© US Sky Anche per la stagione televisiva 20262027 Sky continuerà ad offrire una nutrita programmazione di serie TV, distribuita su Sky Atlantic, Sky Serie e Sky Investigation. Per questo sono tante le nuove produzioni in arrivo: da Codice Nero, ambientata in un ospedale di confine e con protagonista Lino Guanciale, al crime thriller Il Sospetto, interpretato da Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann. Presente anche la serie calcistica La Bella Stagione, che racconta la vittoria dello scudetto della Sampdoria nel 19901991, e Gucci – Fine dei Giochi, diretta da Gabriele Muccino. Tra i rinnovi, Avvocato Ligas con Luca Argentero, che avrà una seconda e terza stagione girate back-to-back, e l’attesissima Nord Sud Ovest Est – La Leggendaria Storia degli 883. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Palinsesti Sky 2026/2027, da Codice Nero con Guanciale a Il Sospetto con Gassmann e Pandolfi. Ecco tutte le serie

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