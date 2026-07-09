Lorenzo Papini vestirà ancora la maglia cremisi. L’attaccante classe 2008 ha rinnovato il proprio impegno con il club e si prepara ad affrontare la seconda stagione consecutiva, proseguendo un percorso di crescita iniziato lo scorso anno. Cresciuto nel vivaio del Montecassiano e poi in quello della Recanatese, Papini nella passata annata ha avuto modo di farsi le ossa, collezionando diversi minuti in campo e maturando un’esperienza preziosa alle spalle di calciatori importanti. "Poter proseguire il percorso di crescita in questa società – dice il giocatore – è una grande opportunità per me. Nella scorsa stagione ho già avuto modo di conoscere l’allenatore e il suo staff e riconosco in loro grande professionalità e umanità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le manovre dei cremisi. L’attaccante Papini e il Tolentino avanti insieme

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