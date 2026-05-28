Vertenza Electrolux le reazioni politiche | Piano irricevibile avanti insieme in difesa dei lavoratori

Notizia in breve

Il giorno dopo il Consiglio comunale straordinario dedicato alla vertenza Electrolux, le reazioni politiche sono state unanimi nel criticare il piano industriale proposto dalla multinazionale svedese. Le opposizioni hanno definito il progetto irricevibile e hanno annunciato l’intenzione di proseguire nella difesa dei lavoratori. Nessuna posizione ufficiale di sostegno è stata espressa, mentre si sono moltiplicate le dichiarazioni di compattezza nel respingere le misure previste dal piano.