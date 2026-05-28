Vertenza Electrolux le reazioni politiche | Piano irricevibile avanti insieme in difesa dei lavoratori
Il giorno dopo il Consiglio comunale straordinario dedicato alla vertenza Electrolux, le reazioni politiche sono state unanimi nel criticare il piano industriale proposto dalla multinazionale svedese. Le opposizioni hanno definito il progetto irricevibile e hanno annunciato l’intenzione di proseguire nella difesa dei lavoratori. Nessuna posizione ufficiale di sostegno è stata espressa, mentre si sono moltiplicate le dichiarazioni di compattezza nel respingere le misure previste dal piano.
Il giorno dopo il Consiglio comunale straordinario sulla vertenza Electrolux, le reazioni politiche disegnano un fronte compatto contro il piano industriale della multinazionale svedese, che prevede 1.719 esuberi diretti a livello nazionale e oltre 2.000 complessivi, con un impatto devastante sul. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie e thread social correlati
Tagli alla Electrolux, Solaro si ferma. La rabbia dei lavoratori in piazza: "Piano irricevibile, pronti alla lotta"I lavoratori di Solaro sono scesi in piazza ieri per manifestare contro il piano di ridimensionamento annunciato dall’azienda Electrolux, che prevede...
Temi più discussi: Tavolo Electrolux, reazioni politiche e sindacali; Crisi Electrolux, il Governo convoca il tavolo nazionale. Forlì fa muro contro i tagli: Una ferita per tutta la città; Tavolo Electrolux al Mimit, Urso L’azienda ritiri il piano presentato e apra un confronto vero; Vertenza Electrolux, incontro regione sindacati, fronte comune contro la chiusura di Cerreto d’Esi – VIDEO.
ÈTv Marche. . Ritirare il piano e difendere il sito produttivo di Cerreto. È stato questo l’argomento del Tavolo al Ministero sulla vertenza Electrolux, con i 170 esuberi solo nel Fabrianese. Acquaroli: approccio dell'azienda è sbagliato facebook
Electrolux, sindacati: l’azienda ritiri il piano, questa vertenza è emergenza nazionaleSi è concluso con un rinvio del tavolo al prossimo 15 giugno l’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla vertenza Electrolux, dove l’azienda ha preso l’impegno, fino a tale data, a ... ildiariodellavoro.it
Cerreto d’Esi Electrolux: Vertenza che aggrava crisi del distrettoPrende posizione anche il Partito Comunista dei Lavoratori che analizza anche la crisi del distretto fabrianese ... qdmnotizie.it