L’aretino Alberto Papini insieme agli altri Governatori distrettuali italiani all’apertura dell' anno rotariano

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattordici Governatori dei Distretti del Rotary International provenienti da tutta Italia si sono riuniti a Roma, dove hanno deposto una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto. L'incontro ha segnato l'apertura dell'anno rotariano e si è svolto nella capitale il 7 luglio 2026. L'evento ha coinvolto rappresentanti di diverse regioni italiane, che hanno partecipato alla cerimonia ufficiale.

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Arezzo, 7 luglio 2026 – Sono quattordici i Governatori dei Distretti del Rotary International, provenienti da tutta Italia che si sono dati appuntamento a Roma per deporre una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto. La cerimonia che si è svolta presso l'Altare della Patria, come ogni 1° luglio, rappresenta l'inizio dell'anno rotariano 2026-2027. “E’ stato un debutto importante e molto emozionante - ha dichiarato Alberto Papini, l’aretino Governatore del Distretto toscano, il 2071. - Unità, coesione di intenti e promozione della pace sono gli obiettivi che mi accingo a portare avanti in rappresentanza del nostro distretto. In un tempo in cui si parla di conflitti, ci impegneremo tutti per fare esplodere nei nostri club e nel nostro distretto, l’armonia e la pace”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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