I Celtics e i Lakers hanno effettuato acquisti e scambi di giocatori che hanno sorpreso gli analisti, suscitando dubbi sulla loro logica. Le mosse sono state considerate discutibili e poco chiare, portando i tifosi a chiedersi le motivazioni dietro queste decisioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi di tali scelte di mercato, che continuano a generare confusione tra gli appassionati.

Chi li capisce è bravo. Boston Celtics e Los Angeles Lakers hanno messo assieme mosse di mercato discutibili, persino inspiegabili. Facendo preoccupare i loro tifosi. Parliamo delle franchigie più vincenti della storia Nba, quelle con le aspettative più elevate. Hanno nuovi proprietari, William Chisholm i verdi e Mark Walter i gialloviola, per cui i dolori di crescita avremmo forse dovuto metterli in conto, ma stupiscono gli apparenti passi falsi degli esperti dirigenti, Brad Stevens e Rob Pelinka. Lo stato delle cose è che Celtics e Lakers sembrano indeboliti rispetto al recente passato e soprattutto non “da corsa” per il titolo. Cos’è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le inspiegabili scelte di Celtics e Lakers sul mercato: perché?

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